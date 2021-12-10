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Gündem Ali Babacan barda eğlenen gençlere selam çaktı
Gündem

Ali Babacan barda eğlenen gençlere selam çaktı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, önünden geçtiği barda eğlenen gençlere el salladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 01:32:00 - 2021-12-10 01:34:21

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale’de partisinin Yenice ilçe kongresine katıldı.

Barda eğlenen gençlere el salladı

Babacan, partililerle birlikte yürüdüğü sırada bir barın önünde durdu. Bir süre içeride eğlenen gençleri izleyen Babacan, onlara el sallayarak yoluna devam etti.

Babacan'ın o anları Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Avşar, sosyal medya hesabından paylaştı.

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