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Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na çağrı: Saadet Partisi'ne gelin

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na dikkat çeken bir çağrı yaptı.

16 Temmuz 2019 Salı 19:16
Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na çağrı: Saadet Partisi'ne gelin

AK Parti eski kurucularından Abdüllatif Şener katıldığı televizyon programında yeni parti kuracak isimlere Saadet Partisi'ne katılın çağrısında bulundu.

Abdüllatif Şener TV5'te yayınlanan Gizli Dosya programında yeni parti iddiasıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na çağrı yaptı.

Şener, "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orda burda dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir. Burda düzgünce siyaset yapsınlar. Ama yok biz ayrı bir kulvarda ayrı bir parti kuracağız diyorlarsa, kurmaları faydalıdır gerçekten'' dedi.

Yine felaket tellallığı yaptı

Programda yine her zamanki gibi felaket tellallığı yapan Şener; ''Ülke felakete gidiyor. Dış politika berbat, içerde ayrıştırmayı bu hükümet derinleştiriyor, kin ve nefret duygularını vatandaşın birbirine karşı tahrik ediyor. Siyasi partileri birbirine uzlaşmaz yapılarmış gibi anlatmaya çalışıyor, kendi seçmeninin kafasına bunu sokmaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 19:16
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül
  4. Abdüllatif Şener

YORUM YAZ

  • VEFA bazıları için gerçekten İstanbul'da bir semt imişVEFA bazıları için gerçekten İstanbul'da bir semt imiş32 dk önce
    Neye faydalı dingil?Chp-Hdpkk birlikteliğine,ABD,AB uşakları ve Fetö'ye mi?Ama kesinlikle ülkeye değil şebek
  • VEFA bazıları için gerçekten İstanbul'da bir semt imişVEFA bazıları için gerçekten İstanbul'da bir semt imiş32 dk önce
    Neye faydalı dingil?Chp-Hdpkk birlikteliğine,ABD,AB uşakları ve Fetö'ye mi?Ama kesinlikle ülkeye değil şebek
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut34 dk önce
    Kendisi niye CHP'de?
  • Osman KurtOsman Kurt36 dk önce
    SP'nin de sürülmüş tarla olduğunu anlıyoruz böylece.
  • Osman KurtOsman Kurt40 dk önce
    Stratfor da Erdoğan'ın; "şiddet ile dini veya ırksal nefreti teşvik ettiğini" iddia etmişti 15 Temmuz 2016 da. Söyleminin kaynağı bu bence.
  • abdullahabdullah42 dk önce
    parti kurmak turşu kurmakta tan kolay... ne farkın olacak, olmayan/şikayet ettiğin neyi vaadediyorsun, eski türkiyeye geri götürmeyi ve fetövari yapıların/darbelerin beslendiği vesayetçi odaklarınn vazgeçilmez sistemi parlamenter sistem komedisini geri getirecekmisin mesela.... somut önerilerini ve projelerini açıklamayan hiçbir yeni parti inandırıcı ve demokrasi adına verimli olamaz...şu savaş ve kritik konjonktürde ülkeyi-milleti birleştirmek için önce parçalamak mı gerekir?
  • VatandaşVatandaş45 dk önce
    İçerdeki elma kurtları bunlar.Saadet partisi bunlar hakkında neler söyledi neler. Hangi yüzle bu parti ye girecek siniz.
  • Osman KurtOsman Kurt47 dk önce
    Kemal abisi ne dediyse onu tekrarlamış. Şaşırmadım.
  • HEP BERABER CHP'YE GİDİN. HEP BERABER CHP'YE GİDİN. 51 dk önce
    Daha güzel olur

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