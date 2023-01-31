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Gündem Ali Babacan 6’lı masayı ele verdi Avrupa’dan aferin alacaklarmış
Gündem

Ali Babacan 6’lı masayı ele verdi Avrupa’dan aferin alacaklarmış

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’llı masayı resmen ele verdi. Babacan, bütün bu mutabakat komedisini Avrupa’nın gözüne girmek için hazırladıklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 13:19:00 - 2023-01-31 13:42:18

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katılan Altılı Masa ortağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hazırladıkları mutabakatı Avrupalı ülkelere de beğendirdiklerini anlatarak, seçim vaadi olarak sundukları mutabakatla Avrupa'dan aferin alacaklarını söyledi. Babacan'ın konuşmasını sosyal medyada paylaşan pek çok vatandaş, Türkiye'nin Avrupa'dan aferin almak için hiçbir şey yapmayacağını söyleyerek büyük tepki gösterdi.  

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