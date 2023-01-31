Ali Babacan 6’lı masayı ele verdi Avrupa’dan aferin alacaklarmış
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’llı masayı resmen ele verdi. Babacan, bütün bu mutabakat komedisini Avrupa’nın gözüne girmek için hazırladıklarını itiraf etti.
Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katılan Altılı Masa ortağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hazırladıkları mutabakatı Avrupalı ülkelere de beğendirdiklerini anlatarak, seçim vaadi olarak sundukları mutabakatla Avrupa'dan aferin alacaklarını söyledi. Babacan'ın konuşmasını sosyal medyada paylaşan pek çok vatandaş, Türkiye'nin Avrupa'dan aferin almak için hiçbir şey yapmayacağını söyleyerek büyük tepki gösterdi.