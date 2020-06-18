Ali Ayvazoğlu kimdir? Ali Ayvazoğlu'nun eşi kim?

AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun kariyeri Saygı Öztürk’ü rahatsız etti. Saygı Öztürk, Ali Ayvazoğlu'nun iş hayatındaki yükselişini Bahar Ayvazoğlu'nun konumuna bağlayınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevabını da aldı. Bakan Soylu, “İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır.” Eleştirisinde buludu.

Ali Ayvanoğzu hangi görevlerde bulundu?

21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları kapsamında; Ankara ve yedi ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atama yapıldı. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Ali Ayvazoğlu atandı. Ali Ayvazoğlu daha önce Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yürütüyordu.