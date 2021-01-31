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Gündem Ali Aktaş, Oğuzhan Asiltürk'ün Akit'e açıklamasını hazmedemedi: Önce yalakalık yaptı sonra hedef gösterdi
Gündem

Ali Aktaş, Oğuzhan Asiltürk'ün Akit'e açıklamasını hazmedemedi: Önce yalakalık yaptı sonra hedef gösterdi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Yeni Akit'e yaptığı açıklamaları sonrasında twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Asiltürk'e yalakalık yapan Ali Aktaş, Akit'e kin kustu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 17:55:00 -
Ali Aktaş, Oğuzhan Asiltürk'ün Akit'e açıklamasını hazmedemedi: Önce yalakalık yaptı sonra hedef gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra panikleyen bazı Saadetli isimler birbiri ardına açıklamalar yapmıştı.

Onlardan birisi de Ali Aktaş

Bir dönem partinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Aktaş, günlerdir parti sözcüsü edasıyla Oğuzhan Asiltürk'ü hedef alan açıklamalar yaptı. Aktaş, Asiltürk'ü Saadet'i bölmekle suçlarken Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na şöyle seslendi: 'Direnin sayın Karamollaoğlu, vebalimiz omzunuzda'

'Ali Aktaş kim ki?'

Ali Aktaş muhalif medya tarafından da 'partinin önemli isimlerinden birisi' olarak büyütülüyordu. Yaşanan tüm bu gelişmeleri yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Oğuzhan Asiltürk ise, Ali Aktaş'ın açıklamalarının partiyi temsil etmediğini ifade ederek, "Ali Aktaş kim ki? Bir dönem belediye başkanı adayı yapmışız o kadar. Partimizin; Genel Başkanı, Genel Başkanlık Divanı, Yüksek İstişare Kurulu ve onların üstünde de benim bir konumum var. Partinin yöneticileri dışındaki kimsenin açıklamaları bizi temsil etmez." dedi.

'Ali Aktaş kim ki?' sorusunun manasını anlayamayan Aktaş, CV'sini paylaştı

Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarındaki manayı kavrayamayan Aktaş, twitter hesabından önce CV'sini paylaştı.

Asiltürk'e yalakalık yaptı, Akit'e hakaret etti!

CV'sini paylaştıktan sonra 'yalakalık' yolunu tercih eden Ali Aktaş, bir sonraki mesajında, "Efendim! Zatıalinize kendimi hatırlatmak istiyorum. Hürmetlerimi arz eder, ellerinizden öperim." dedi.

Aktaş'a göre açıklama almak 'ahlaksızlık'

Aktaş, Asiltürk'ün açıklamalarını yazan Yeni Akit'i hedef alarak, "Ahlaksızlığın kağıda mürekkebe dönüşmüş halidir Akit Gazetesi." ifadelerini kullandı.

Son çare solaklara sığındı

Panik halindeki paylaşımlarını gün boyu sürdüren Ali Aktaş, son çareyi ise kendisini şişiren muhalif medyaya sığınmakta bularak önce Medyascope'a ardından da T24'e konuştu. Her iki platformda da Oğuzhan Asiltürk'ü hedef almaya devam etti.

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