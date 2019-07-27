Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü oldu! Ali Akdoğan kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Peki Ali Akdoğan kimdir, hangi görevlerde bulundu.27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Peki Ali Akdoğan kimdir, hangi görevlerde bulundu.
Ali Akdoğan 5.5.1972 yılında doğdu.
Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent
Doktora Tezi: “Türkiye’deki Uluslararası Bakalorya PYP Programı Uygulayan Okulların
Etkili Okul Özellikleri ve Okul Kültürü Açısından İncelenmesi”: İstanbul Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Bilim Dalı, 2010-2014. Danışman: Prof.Dr.İrfan Erdoğan
Yüksek Lisans Tezi: “Özel Okullarda Eğitici Personel Seçimi”: İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Personel Yönetimi Anabilim Dalı, 1992-1995. Danışman: Prof.Dr. Tuğray Kaynak
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Lisans Tezleri –
6.2 Yüksek Lisans Tezleri –
6.3 Doktora Tezleri –
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
7.3 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
7.6 Diğer yayınlar:
7.7 Yazılan ulusal kitaplar:
7.8 Alınan Sertifikalar:
8. Projeler –
9.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
Azerbaycan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde Genel Sekreterlik
Töder (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği)’ nin kurucu üyeliği
10. Ödüller –
11. İdari Görevler
Dede Korkut Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulunmuştur.
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