Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü oldu! Ali Akdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Peki Ali Akdoğan kimdir, hangi görevlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Peki Ali Akdoğan kimdir, hangi görevlerde bulundu. Ali Akdoğan 5.5.1972 yılında doğdu. Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Doktora Tezi: “Türkiye’deki Uluslararası Bakalorya PYP Programı Uygulayan Okulların Etkili Okul Özellikleri ve Okul Kültürü Açısından İncelenmesi”: İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, 2010-2014. Danışman: Prof.Dr.İrfan Erdoğan Yüksek Lisans Tezi: “Özel Okullarda Eğitici Personel Seçimi”: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Personel Yönetimi Anabilim Dalı, 1992-1995. Danışman: Prof.Dr. Tuğray Kaynak 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Lisans Tezleri – 6.2 Yüksek Lisans Tezleri – 6.3 Doktora Tezleri – 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 7.3 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4 Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler: 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 7.6 Diğer yayınlar: 7.7 Yazılan ulusal kitaplar: 7.8 Alınan Sertifikalar: 8. Projeler – 9.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği Azerbaycan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde Genel Sekreterlik Töder (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği)’ nin kurucu üyeliği 10. Ödüller – 11. İdari Görevler Dede Korkut Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulunmuştur.

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