Ali Adnan, Vancouver Whitecaps'te - Bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan, MLS ekibi Vancouver Whitecaps'e kiralandı



İSTANBUL (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Vancouver Whitecaps, İtalya temsilcisi Udinese'den sol bek Ali Adnan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Vancouver Whitecaps Kulübü, Ali Adnan'ın Udinese'den 30 Haziran'a kadar kiralandığını duyurdu. Öte yandan, bir dönem Çaykur Rizespor'da da oynayan 25 yaşındaki Ali Adnan'ın MLS'de forma giyecek ilk Iraklı futbolcu olacağı açıklandı.



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