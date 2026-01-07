Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün: Düzce, yoğun göç nedeniyle yeni İstanbul olma yolunda

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, yatırımlarının çıkış noktası olan Düzce’nin son yıllarda aldığı göçlerden dolayı konut ihtiyacına cevap verme konusunda yetersiz kaldığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Algün “Son yıllarda çeşitli iş kollarındaki faaliyetlerin, İstanbul’dan Anadolu’ya taşınmasındaki artış dikkat çekiyor. Bu hareketlenmede İstanbul’a en yakın lokasyonlardan biri olarak Düzce açık ara öne çıktı ve bölgeye ciddi oranda iş gücü akışı olmaya başladı. Özellikle sanayi bölgelerine gelen yeni firmalar, iş gücünü İstanbul’dan Düzce’ye taşıdı. Bu da hem konut, hem iş yeri ihtiyacını artırdı.

Talebin yüksek olmasına rağmen TEM ve D-100 karayollarının kesişim noktasında ve İstanbul Ankara gibi iki metropolün tam ortasında yer alan Düzce’de gayrimenkul fiyatları halen uygun seviyede seyrediyor. Bu da yatırımcılar için daha düşük bütçelerle yüksek getiri potansiyeli sunuyor. Ayrıca küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri ve yeni açılan alanlar sayesinde Düzce’de dükkan ve işyeri yatırımı da önem kazanıyor. Bu kadar talep olunca da mevcut konut ve iş yeri stoğu yetersiz kalıyor.

Öte yandan; Düzce doğası ve iklimi bölgeyi tatil rotası haline getirmiş durumda. Doğaseverler tarafından kamp ve rafting turizmi, konum olarak İstanbul’a yakınlığı bölgeyi yazlık olarak kullanım için de cazip kılıyor. Kısaca Düzce, İstanbul olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Aynı zamanda bölgemizi, organize sanayi bölgeleri, üniversitesi, tarihi zenginlikleri, antik kenti ile Karadeniz’in Efes’i olarak da adlandırılıyor” diye konuştu.

‘Yatırım amaçlı toplu satışlarımız oluyor’

Düzce’de doğup büyüyen marka olarak bugüne kadar 5 binden fazla aileyi ev sahibi yaptıklarını hatırlatan Cihat Algün, bölgede hayata geçirdikleri yatırımlara da dikkat çekti. Algün “Yerleşik olduğumuz Düzce’de bugüne kadar 5 binin üzerinde aileyi ev sahibi yaparken, hayata geçirdiğimiz yüksek kalitedeki 47 projeyle de bölge ekonomisine katkı sağladık.

Şu anda altı şantiyemizde faaliyetlerimiz eş zamanlı olarak devam ediyor. Yatırımcıların bölgemize ve projelerimize ilgisi oldukça yoğun. Son olarak ‘Algün Effect’, ‘Algün Nova’, ‘Algün Premium’ projelerimizden yatırımcı bir kuruluş tek seferde 90 adet daire satın aldı. En çok tercih edilen daire tipleri ise 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler oldu.

Yayla, gölet ve şelaleleriyle, bahçeli-teraslı az katlı yatay mimarisiyle doğayla iç içe yaşam sunan marka projelerimizle Düzce siluetine katkı sağlıyoruz. Yatırımcılar için fiyat avantajı sunduğumuz inşası bitmiş ya da bitmeye yakın projelerimizden, kaliteli, güvenli ve konforlu bir projede yatırım yapmak isteyen akıllı ve ne istediğini bilen yatırımcının radarında olmak istiyoruz” dedi.

Yakın zamanda şirket merkezini İstanbul’a taşıyan Algün, bir yandan da İstanbul’da hayata geçireceği konut projeleriyle büyümesini sürdürüyor. Algün, Beylerbeyi ve Ataşehir’de depreme dayanıklı, nitelikli ve konforlu yapılar üreterek mega kentin dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.