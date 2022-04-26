Algınız batsın utanmazlar! ‘Keşke ben de Gezi'ye katılsaydım’ dedirten görüntü

Halkı özgür iradesiyle girdiği her şeçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemki Başbakanlığını yaptığı hükümeti, devirmeyi amaçlayan Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar demokrasiden umudunu kesip darbelere sığınan muhalifleri kelimenin tam anlamıyla kudurttu.

Gezi'de vandallar tarafından 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hâle getirildi. 326 iş yeri ve 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. Türk bayrağını yakan kalleşleri 'direnişçi' olarak güzelleyen CHP'nin beslediği Cumhuriyet Gazetesi bu zararları görmezden gelip bugünkü manşetinde alçak bir algıya imza attı.

8 sivil ve 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybettiği 9 bin 63 kişinin de yaralandığı 2013 yılındaki darbe girişimini kullandığı fotoğrafla meşrulaştıma çabası içerisine giren Cumhuriyet'in algısıyla ilgili Akit TV'de ekrana gelen ve Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

"Ben de geliyim Gezi eylemlerine katılayım"

Gezi Kalkışması'nın bilançosunu açıklayan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesi Türk bayraklı bir fotoğrafla manşet yaptı. Tamam canım kurban, şöyle bir gösteri yaptıysanız. Ben de geliyim Gezi eylemlerine katılayım. Bu fotoğraf bizim bildiğimiz fotoğraf değil. Bu fotoğraf on binlerce yüz binlerce fotoğraftan sadece bir tanesi."