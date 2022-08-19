Algınız batsın! CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet suçüstü oldu

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kooperatif sayısı yüzde 27,1 düşüş gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 39,9, kooperatif sayısı yüzde 33,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,3 azaldı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9, kooperatif sayısı yüzde 8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 53,7, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,8 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 30,3 düşüş meydana geldi.

Cumhuriyet suçüstü oldu

CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet gazetesi, söz konusu verileri yayınlarken yine rezil bir habere imza attı. Haberde sadece kapanan şirket sayılarına yer verildi. Kurulan şirket sayılarına yer verilmeyen haberde, yine Türkiye ekonomisinin battığı algısı oluşturulmaya çalışıldı.