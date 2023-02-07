Algıcılar AK Partili Canikli’yi çileden çıkardı

Sosyal medya üzerinde cirit atan algı operasyonu çocukları; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi hedef gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nurettin Canikli, “Bir takım medyada, özellikle de sosyal medyada dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü üzerine kurgulanarak ve acımasızca çarpıtılarak vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yar almıştır. 7 Şubat 2023 günü, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla yaptığımız ziyaretler çerçevesinde saat 02.27 civarında, çarpıtılan görüntünün paylaşıldığı alanda vatandaşlarımızın vinç talebini karşılamak ve bölgenin takviye destek ihtiyaçlarına yönelik koordinatör sorumlusu Sayın İsmail Çataklı’ya whatsapp mesajı göndermeye çalışıyordum. Öncesinde vatandaşlarımızın talebini dinledim ve sonra talebi koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştığım andaki görüntüler çarpıtılarak kurgulanmış, öncesi ve sonrası yansıtılmamıştır. Bu alandan hemen sonra ziyaret ettiğimiz arama kurtarma çalışması yapılan başka bir alanda 2 adet vinç olduğunu görünce saat 03.54’te Sayın İsmail Çataklı’ya mesaj gönderdim nitekim bir sonraki noktadaki vinçlerden bir tanesi vatandaşlarımızın talep ettiği alana kaydırılmış ve vatandaşımızın talebi yerine getirilmiştir. Haberlere konu olan twit serisinde de sorunun çözüldüğüne dair mesajlar yer almaktadır. Yardım sürecini o an ivedi şekilde çözmek için vatandaşlarımızın yaralarını sarmak asli görevimizdir. Birbirimize daha çok kenetlenmemiz gereken bu günlerde acımasızca olayın gerçeği araştırılmadan tarafıma sorulmadan sosyal medya dedikodusu üzerinden habercilik yapmak toplumumuzu daha da incitecek mesajlar vermek gazetecilik değildir. Sözlerin tükendiği bu acılı günlerimizde herke sağduyulu bir şekilde millet olma bilinci ile asli görevlerini en doğru biçimde yapmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.