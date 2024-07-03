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Medya Algı oyunlarına devam! Berat Albayrak'a çirkin iftira! Vallahi yazık
Medya

Algı oyunlarına devam! Berat Albayrak'a çirkin iftira! Vallahi yazık

Yeniakit Publisher
2024-07-03 14:45:00 -
Algı oyunlarına devam! Berat Albayrak'a çirkin iftira! Vallahi yazık

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, NUN Okulları'nın mezuniyet törenine değindi. Tezel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın torununun da mezun olduğu törene yönelik eleştirileri değerlendirdi. Yazar, Berat Albayrak'ın konuşmasının yanlış yorumlandığını ifade etti. Tezel, Albayrak'ın sözlerinin pedagojik açıdan tartışılması gerektiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, NUN Okulları'nın mezuniyet törenine değindi. Tezel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın torununun da mezun olduğu törene yönelik eleştirileri değerlendirdi. Yazar, Berat Albayrak'ın konuşmasının yanlış yorumlandığını ifade etti. Tezel, Albayrak'ın sözlerinin pedagojik açıdan tartışılması gerektiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Okul mezuniyet törenleri ebeveynler ve ailelerin diğer büyük fertleri için en mutlu anlardan biridir.

Çocuğunuzun, torununuzun büyüyüp okuldan mezun olduğunu görmek, büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır.

NUN Okulları'nın 4. Mezuniyet Töreni'nde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sadık Albayrak torunlarını bu mutlu anlarında yalnız bırakmadılar.

Ancak sosyal medyada sırf Başkan Erdoğan mezuniyet törenine gitti diye NUN Okulları'na akla hayale gelmeyecek bir iftira ile saldırıldı.

Örneğin Berna Laçin'in yalanı, uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada suikast sonucu öldürülen, gelmiş geçmiş en etkili Müslüman Siyahi Amerikalılardan biri olan Malcom X'in bir sözüne yer vermesi ise Halk TV'de yayımlanan 'Sansürsüz' programında masaya yatırıldı.

Programda Albayrak'ın sözlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mesaj olup olmadığı tartışıldı iyi mi?

Bir mezuniyet töreninden çıkarılan yaygaraya bakar mısınız?

Başkan Erdoğan torununun mezuniyet törenine gidemez mi?

Albayrak oğlunun mezuniyet töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulunamaz mı?

ALGI OYUNLARINA DEVAM!

Albayrak'ın özellikle medyadan ve kameralardan uzak durmasına rağmen oğlunun törenine katılması bile olay oluyor. Yetmiyor, Malcolm X'e yaptığı bir atıftan yola çıkılarak Maliye Bakanı Şimşek'i de kapsayan komplo teorileri ortaya atılıyor!

Albayrak'ın hâlâ komplo teorilerine konu edilmesi, maruz kaldığı manipülasyon ve dezenformasyon akıl alır gibi değil!

Oysa Albayrak, o törende yeni nesillerin yetiştirilmesi konusunda özetle şu anlamlı konuşmayı yapmıştı:

"Çok zor bir dünya ile kültürel anlamda manevi anlamda bir medeniyet sorgulamasının olduğu dünya ile muhatabız.

Birçok medeniyetin yıkıldığı, yok olduğu, tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım.

O da şudur; bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı hakikate karşı kör sağır olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü var; 'Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli.

Girdiğiniz her mecliste inşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin..."

Dev küresel şirketlerin devletlerden bile güçlü hale geldiği, 'global dünya' düzeni diye dünyanın dev bir AVM'ye dönüştürülmeye çalışıldığı, ana dillerin, kültürlerin, toplumsal değerlerle birlikte medeniyetlerin yok olmaya başladığı bu yeni dünya düzeninde en başta çocuklarımız uyanık olmalı!

Klişe olacak ama "Bir fikir dünyayı değiştirebilir"!

Yeter ki, onları Malcolm X gibi kötü düzene karşı uyandıracak insanlar olsun!

Normalde Albayrak'ın konuşmasının üzerinden eğitim sistemi, çocukların yetiştirilme tarzı gibi pedagojik konular tartışılmalıydı ama bizim muhalif medya dedikodu ve komplo teorilerini daha çok seviyor!"

 

 

 

 

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Yorumlar

Millet

Berat albayrak, merkez bankasının İngiltere ve Abd deki altınlarını sessiz sedasız Türkiyeye getirerek, dünyada gittikçe artan anti dolarizasyonun ilk fitilini ateşleyen müthiş öngörü sahibi vatan sever bir siyaset adamıdır. Kafirin sonradan uyandığı bu devlet adamına kini nefreti hiç bitmez. İçimizdeki kafirin tasmalı çomarlarının bu yiğit adama saldırmaları bu yüzdendir.
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