Algı operasyonu ile Akit Medya'yı hedef aldılar

Akit Medya Grubu, vatandaşları mağdur eden ve polis tarafından kendilerine ceza kesilen iki taksiciye yönelik Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği bir haberi üzerinden hedef seçildi. Algı operasyonuna soyunan bazı taksici dernek yöneticileri Akit Medya önünde provokasyon yaptı.

Yapılan provokasyonun başında ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu vardı.

Uzun zamandır vatandaşları mağdur eden bazı "fırsatçı" taksicilere yönelik yapılan bir haberi bahane eden taksi odası yetkilileri, Akit TV önünde provokasyona soyundu…

İstanbul Aksaray’da 2 taksicinin denetimde suçüstü yakalanması sonrası, suçüstü yakalanan 2 taksiciye yönelik yapılan haberimiz sosyal medya üzerinde tüm taksicilere ithafen yazılmışçasına algı operasyonuna girişildi.

Haberi okumadan çarpıttılar

İki gün önce Demirören Haber Ajansı'nın görüntülü olarak servis ettiği ve haber metni içerisinde adı geçen,2 taksiciye yönelik ‘fırsatçı’, ve bunlardan birisinin polise saldırdığı için ona yönelik yakıştırdığımız sıfat, sanki Türkiye’deki tüm taksicilere yönelikmiş gibi lanse edildi…

İstanbul Aksaray’da yaşanan ve birçok taksici tarafından de "Mesleğimiz adına kötü örnek" diye tanımladığı bu olay pek çok haber sitesinde ve haber kanallarında benzer içerikle yayınlanırken, protesto sadece Akit TV’ye oldu.

Eyüp Aksu başı çekti

Algı operasyonuna dahil olan bir grup taksici, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu öncülüğünde soluğu Akit Medya önünde alarak şova başladı… Yaptıkları provokasyonda basın açıklamasından hemen sonra çelenk bırakacaklarını ifade eden az sayıdaki taksici, söylediklerinin tam tersine, ortalığı karıştırdı.

Getirdikleri çelenkleri medya sınırımızın arkasına geçirmek isteyen bir grup taksici Akit Medya personellerine hakaretler yağdırarak çekim yapılmasına da engel olmaya çalıştı…

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu Provokasyona ortak oldu

Birçok kez taksici esnafının sesini duyurması için Akit TV ekranlarına konuk ettiğimiz İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise ortamı sakinleştirmesi gerekirken kendisi provokasyona ortak oldu...

Gruptaki bazı provokatörler, getirdikleri çelenkleri Akit Medya personellerine ve Akit Medya’nın içerisine fırlatırken kameralara yakalandı…

Dürüst taksici esnafı oyuna gelmedi

18 bin taksicinin hizmet ettiği İstanbul’da provokasyona girişen kişilerin azlığı dikkatlerden kaçmadı.

Taksicilerden Eyüp Aksu'ya destek yok

İstanbul’da 18 bin taksicinin 10-15 kişi haricindeki taksiciler, Eyüp Aksu öncülüğündeki provokasyona destek vermeyerek en büyük cevabı vermiş oldu.