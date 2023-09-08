Alfa Solar Enerji CEO'su Hüseyin Mertcan Karabaş, Yenilenebilir Enerji Sektöründe Geleceğe Işık Tutuyor

Karabaş, " Alfa Solar Enerji olarak, büyüme odaklı yaklaşımımız, yüksek kalite anlayışımız ve yüksek teknolojiye sahip üretimimiz ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Şirketimizin temel hedefi ülke ekonomisine ve enerji ihtiyacımıza yerli ürünlerle maksimum verimlilikte destek olmaktır. Aynı zamanda Şirket olarak, kendi elektriğini kendi üretmek isteyen yerli ve yabancı müşterileri memnun edecek ürünler ve çözümler sunmayı amaçlıyoruz."

Enerji sektörünün dinamikleri hakkında konuşurken, Karabaş, " Yenilenebilir enerjinin önemi, son yıllarda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dair artan endişeler ve yaşanmakta olan enerji krizi gibi sebeplerle bir kez daha anlaşılmıştır. Birçok ülke enerji piyasasında karbonsuzlaşmayı merkezine alan ve farklı sektörleri kapsayan bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamakta ve bu doğrultuda stratejiler oluşturmaktadır. Ülke olarak küresel piyasa da ayakta kalabilmek ve rekabet edilebilirliğimizi koruyabilmek adına birçok sektör için yenilenebilir enerjiye geçiş önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerjiye geçişte güneş teknolojileri, kurulum kolaylığı ve maliyet avantajı bakımından yenilenebilir enerji sektörünün itici gücü haline gelmektedir. Ayrıca ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında güneş enerjisinin potansiyeli oldukça yüksektir." diye ekledi.

Alfa Solar Enerji'nin gelecek projeleri konusunda da bilgi veren Karabaş, " Sürdürülebilir büyüme ve getiri yaklaşımını merkezimize alarak önümüzdeki dönemlerde de temiz enerjiye olan yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Yeni fabrika yatırımımızı hedeflerimizin üstünde bir üretim kapasiteyle bitirerek odağımızı yurtdışını çevirdik. Yeni pazarlara girerek temiz enerji ağımızı genişletmek hedefiyle Romanya’da güneşten elektrik enerjisi üretimine (elektrik üretimi ve satışı) yoğunlaşan bir tüzel kişilik kurma kararı aldık. Böylelikle yalnızca ülkemizde değil dünyada da temiz enerji üretimine ve enerji dönüşümüne katkı sağlamış olacağız." dedi.

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Hüseyin Mertcan Karabaş'ın liderliği altında, Alfa Solar Enerji, yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından olmaya devam ediyor.