THY- Euroleague
0553 313 94 23

Alfa Romeo’da yılın son fırsatı

Alfa Romeo, lüks kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için yılın son kampanyasını hayata geçiriyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:01
Alfa Romeo’da yılın son fırsatı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo, kompakt sınıfın dinamik temsilcisi Giulietta için aralık ayı boyunca geçerli olacak avantajlı bir kampanya devreye alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, lüks kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için yılın son kampanyasını hayata geçiriyor.

Aralık ayı kampanyası kapsamında yüksek verimliliğiyle dikkati çeken, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip Giulietta Progression, 139 bin 900 TL'ye satışa sunuluyor. Dizel otomatik Giulietta yarısı peşin, geri kalan yarısı 2 bin 780 TL aylık taksitle ya da 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor.

Alfa Romeo’nun başarılı SUV temsilcisi Stelvio’yu satın almayı hedefleyen otomobil tutkunları içinse aralık ayına özel olarak yüzde 10 indirim ve 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:01
  1. Alfa Romeo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da otomobil duvara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
    1. Antalya'da otomobil duvara çarptı: 2..
    2. Omar, İslamafobik yorumu ti'ye aldı
    3. "Aylin, bi' dinle dinle... Bu Oflular..
    4. Kartal'da kumar baskını:11 gözaltı
    5. Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-..
    6. Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek..
    7. Irak'taki şiddetli yağışlar çadır..
    8. Takla atan araçtan yara almadan çıktılar
    9. Suudi Arabistan Kralı Selman öldü mu?
    10. Detaylar netleşiyor! İşte yeni..
    11. Karda mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan..
    12. 'Süresiz nafaka boşanmış kadınları..
    13. Karla kaplı ormanlara yaban hayvanları..
    14. 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Riyad'da kırmızı alarm! Kral Selman..
    17. Yavuz Dizdar: Doktorlara ihtiyaç..
    18. Esed göç ettirdiklerinin evlerine el..
    19. CHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    20. Yargı laikçi kıskaçta
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor