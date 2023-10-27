Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'
Adnan Oktar organize suç örgütünün henüz 13 yaşındayken Aleyna Tilki'nin de peşine düştüğü ortaya çıktı.
Adnan Oktar organize suç örgütünün yaptıklarına ilişkin YouTube’da yayınlanan ‘Kedicik’ belgeseli gündem olmuştu.
Belgeselde örgütün kurulan tuzaklarla ele geçirdikleri kızları, üyelerin de yardımıyla örgüt lideri Adnan Oktar'ın hizmetine nasıl sokulduğu anlatıldı.
Berfu Yenenler de dahil edilmek istenmiş
Belgeselin ardından Berfu Yenenler kendisinin de örgüte dahil edilmeye çalışıldığını anlatmıştı.
Posta'nın haberine göre; 18 yaşından küçük yaşta barlarda şarkı söylemeye başlayan Aleyna Tilki’nin de örgüte dahil edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
Aleyna Tilki'yi gözlerine kestirmişler
Annesi Havva Öztel’in sahibi olduğu öğrenci yurdunun tanıtımı için annesine destek olan Tilki, Marmara Üniversitesi’nin önünde reklam broşürü dağıtırken “Kedicik” lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu.
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İddialara göre o dönem henüz 13 yaşında olan Tilki ile irtibat kuran kişi "Çok yeteneklisin, albüm yapmalısın" dedi ve ona bir e-mail adresi verdi.
Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki, Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu.
Havva Öztel'in yakın çevresine söyledikleri ise şöyle:
"Ben bu konularda çok hassasım. Birçok genç kız bu şekilde kandırılmaya çalışıldı. Böyle durumlarda bilinçli ve farkındalıkla yaklaşmak gerek."
Aktüel
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