Aleyna Tilki sonunda bunu da yaptı! Hem donsuz, hem arsız

Ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı, hem edepsiz hem de yüzsüz olduğunu bir defa daha ortaya koydu.

Geçtiğimiz gün yatakta iç çamaşırlı pozunu paylaşmaktan çekinmeyen arsız şarkıcı, son pozuna takipçilerinden gelen tepkilere verdiği cevapla pişkinlikte zirve yaptı. Tilki, "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler; Hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek ahlaksızlığını eleştirenlere tepki gösterdi.

Tilki bir sonraki paylaşımında ise "Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur. Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" ifadelerini kullanarak hadsizliğine tüy dikti.