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Aktüel Aleyna Tilki skandal paylaşımlarına devam ediyor: Şu an ama gerçekten yok olmamı istiyorlar dedi! Yine zırvaladı
Aktüel

Aleyna Tilki skandal paylaşımlarına devam ediyor: Şu an ama gerçekten yok olmamı istiyorlar dedi! Yine zırvaladı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 00:25:00 - 2023-12-09 00:59:12
Aleyna Tilki skandal paylaşımlarına devam ediyor: Şu an ama gerçekten yok olmamı istiyorlar dedi! Yine zırvaladı

Şarkıcı Aleyna Tilki, uzun süredir sahnelerden uzak ve yine akılalmaz ifadeleri ile saçmaladı! Piyasada yok olma tehlikesi suratına çarpan popçunun morali bozukmuş! İşte ezber bozan açıklamaları... Sosyal medya hesabından yazdıkları... Bu ne şımarıklık bu ne ego!

Uzun süredir sahnelerden uzak olan Aleyna Tilki, üç milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı videoyla bu duruma isyan etti. "Şarkı söylemeyi çok özledim" diyen popçu, sahneye çıkışının engellediğini iddia etti.

'Cevapsız Çınlama' parçasıyla, 'Yalnız Çiçek', 'Sen Olsan Bari' ve 'Dipsiz Kuyum' şarkılarıyla ve daha çok skandalları ile tanınan Aleyna Tilki, sahnelere çıkışının engellendiğini öne sürerken yine kaldığı yerden devam etme niyetinde...

Instagram'da video paylaşan 23 yaşındaki şarkıcı, müzik sektöründeki bazı popüler isimlerin yoluna taş koyduğunu iddia etti.

İşte o saçma sapan paylaşımları;

"HAYALİNİZDEKİ PARADAN ÇOK DAHA BÜYÜK KONFORUM VAR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!

"ÖLMEMİ İSTEMELERİ NORMAL Mİ?"

Aleyna Tilki, şarkı söylemeyi çok özlediğini vurgulayarak, "İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar. Organizasyonları onlar yapıyor, istemiyorlar çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanın sözünden çıkamıyorlar. Benim moralimi bozacak mekânlara yazmaya çalışıyorlar. Ben de o mekânlara çıkamıyorum. Şarkı söylemeyi özledim" şeklinde konuştu.

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