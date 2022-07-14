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Medya Gençler, bu edepsizi örnek almayın!
Medya

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Yaptığı skandal açıklamalarla gençliği zehirlemeye devam eden şarkıcı Aleyna Tilki, evlilikle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdi. Tilki, çocuk için evlenebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 17:57:47 - 2022-07-14 17:57:47
Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Yaptığı skandal açıklamalarla gençliği zehirlemeye devam eden şarkıcı Aleyna Tilki, evlilikle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdi. Tilki, çocuk için evlenebileceğini söyledi.

Adı son olarak rapçi Uzi ile anılan Tilki, evlilik için de kendini hazır hissetmiyor.

Yeni çıkardığı yabancı albümüne konsantre olan Tilki’ye “Evlenmeyi düşünüyor musun?” diye soruldu.

“Evliliğe ön yargılıyım”

“Birinin sürekli hayatıma ortak olması beni gerebilir” diyen Tilki, şöyle devam etti:

“Özgürlüğümün kısıtlanmaya çalışılmasına büyük ayar olurum. Bu yüzden evliliğe ön yargılıyım.”

 

“Çocuk yapmak için evlenebilirim”

Tilki, çocuk için ayrı bir parantez açtı.

Popçu, “Ama kendi doğama inanılmaz derecede uygun olan bir ilişki yaşarsam, çocuk yapmak için evlenebilirim.” dedi.


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