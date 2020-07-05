Aleyna Tilki o gruba selam mı çaktı? Dikkat çeken görüntüler
Küçük yaşına rağmen çıktığı gece kulüplerinde şarkı söyleyerek meşhur olan ve genç kesime kötü örnekler sunan Aleyna Tilki ile ilgili sosyal medyada çıkan görüntülerde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tilki'nin geçtiğimiz yıllara ait olan bir organizasyon sırasında satanistlere ait olan bir selamı yaptığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz senelerde alkollü mekanlarda konserler veren ve genç nesile örnek olmayan çıkışlarda bulunan Aleyna Tilki'nin sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri tartışma konusu oldu.
Bir şirketin ödül töreni sırasında şeytan kostümü ile konuşma yapan Aleyna Tilki'nin satanistlere ait selamı verdiği iddia edildi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar 'Aleyna Tilki şeytana selam çaktı' yorumlarını yaptı.
Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında konuşan araştırmacı yazar Erkan Trükten, "Kırmızı zaten çok açık ve boynuzlarını takmış. Satanistlerin giydiği bir biçim bu. Büyük güce teşekkür ediyor. Büyük güç Allah, büyük gücün ismini niye söylemiyor? Bahsettiği büyük güç, bizim bildiğimiz büyük güç değil. Hareketi yaparken ağlalayarak satanist işareti yapıyor. Ama yapıp yapmama konusunda kararsız" demişti.
İşte görüntülere gelen tepkilerden bazıları:
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