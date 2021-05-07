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Medya Aleyna Tilki hayret ettirdi!! İnsanları aptal yerine koymaya devam ediyor
Medya

Aleyna Tilki hayret ettirdi!! İnsanları aptal yerine koymaya devam ediyor

Sosyal medyayı gereksiz meşgul eden isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin insanlarla dalga geçen paylaşımlarına gelen beğeniler görenleri şaşkına çeviriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:10:00 - 2021-05-07 16:12:16
Aleyna Tilki hayret ettirdi!! İnsanları aptal yerine koymaya devam ediyor

Seküler mahallenin gençlere rol model diye pohpohladığı Aleyna Tilki saçmalıklarına devam ediyor.

Twitter’dan son olarak ayran tarifi veren Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda ise limonatanın nasıl yapıldığını anlattı.

Toplum tarafından lise çağındaki çocuklara rol model olarak sunulan Aleyna Tilki’nin limonata konulu paylaşımı 20 bine yakın beğeni aldı.

Geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki'nin ayran paylaşımını alıntılayarak 11 bin Twitter kullanıcısı tarafından beğenilmesine tepki gösteren MHP'li Yönter "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz" ifadelerine yer vererek adeta milyonların sesi olmuştu.

Sözde ünlülerin saçma sapan çıkışlarına maruz kaldığımız son dönemde Aleyna Tilki gibi isimlerin gündem belirlemesi sayısız kişiyi rahatsız ediyor. Tilki, kimsenin anlam veremediği paylaşımlarını ise ‘tercüman tutacağım’ diyerek savunmaya başladı.

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