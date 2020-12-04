Aleyna Tilki doktorluğa soyundu! Skandal sözler

Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüsü yenen Aleyna Tilki, skandal açıklamalarda bulundu. Covid-19’a yakalanan hastaların bilinçaltlarını olumsuz yöne etkileyen Tilki, doktorluğa soyundu.

İlaç sektörüne güvenmediğini söyleyen Tilki, "İnsanlar Covid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım. Eğer saçmalıyorsam yaşıma verin. Zaten sıtma ilacı gibi ilaçlar veriyorlar hastalara... Acaba korona değil de insanlar ilaçtan mı ölüyor?" şeklinde konuştu.

"Güvenmediğim için ailemle aşı yaptırmayacağız"

Koronavirüs testlerine inanmadığını söyleyen Tilki, sözlerine şöyle devam etti: "Maskelerimizi takmalıyız, ilaç verirlerse içmeliyiz, bilmiyorum. Ama benim sezgilerime göre insanların bir çoğu koronadan değil ilaç yüklemesinden dolayı ölüyor. Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum. İlaç sektörünün ticaret mi yapıyor, yoksa başka bir planı mı var bunu bile bilmiyorum. Ben tamamen şahsi konuşuyorum."

Tilki’nin insanları koronavirüs aşısından soğutacak sözleri sosyal medyada tepki çekti.