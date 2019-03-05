Alexis Sanchez en az bir ay oynayamayacak - Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:"(Alexis Sanchez'in sağlık durumu) Kötü bir diz sakatlığı. Dönmesi 4 ila 6 hafta sürecek. Umarım çabuk iyileşir"



PARİS (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalacak. Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yarın Paris Saint-Germain'e konuk olacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İngiltere Premier Lig'de oynadıkları Southampton karşılaşmasında sakatlanan Alexis Sanchez'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Solskjaer, "Kötü bir diz sakatlığı. Dönmesi 4 ila 6 hafta sürecek. Umarım çabuk iyileşir." ifadelerini kullandı.



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