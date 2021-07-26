Alexis Pere Giresunspor’da Alexis Pere kimdir?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen Giresunspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonun 8 Eylül’de başlayacak olması nedeniyle Yeşil beyazlı takımda transferler de hız kesmeden devam ediyor. Giresunspor, Hollandalı golcü Joey Pelupessy’den sonra Alexis Perez'i de renklerine kattı.

Giresunspor’dan yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Arjantin'in Club Atletico Lanus kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alexis Pere kimdir?

Alexis Pere Fontanilla 25 Mart 1994 tarihinde Kolombiya’da doğdu Alexis Pere, profesyonel olarak ilk çıkışını 2013 yılında Uniautónoma için oynarken yaptı. Pere, İspanyol takımları Villarreal ve Real Valladolid'e kiralandı. Pere 2015'te Uniautónoma'ya geri döndü ve ardından 2016'da Atlético Junior'dan ayrıldı. 20 Haziran 2017'de Meksika kulübü Querétaro FC, Pere'in 2.7 Milyon dolarlık dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Pere, 5 Ağustos 2017'de, 1-1 berabere biten Tigres UANL'ye karşı ilk Liga MX maçına çıktı. Alexis Pere, 26 Temmuz 2021’de Giresunspor’la 2 yıllık sözleşme imzalandığı.