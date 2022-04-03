Alex'in Ramazan paylaşımı sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın Ramazan ayı mesajı on binlerce beğeni aldı.
Fenerbahçe Futbol Takımı tarihine geçen efsane kaptan Alex de Souza, Ramazan-ı Şerif’in gelişi dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Bugünlerde São Paulo B’yi çalıştıran Alex de Souza, Ramazan ayının huzur, birliktelik ve berekete vesile olmasını diledi.
Mesajında Alex, “Tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı hayırlı olsun. Huzur, birliktelik ve bereket dilerim!” ifadelerini kullandı.
Alex’in paylaşımı 90 binin üzerinde beğeni aldı.