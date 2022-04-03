  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Alex'in Ramazan paylaşımı sosyal medyayı salladı
Spor

Alex'in Ramazan paylaşımı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın Ramazan ayı mesajı on binlerce beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 08:50:00 -
Alex'in Ramazan paylaşımı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe Futbol Takımı tarihine geçen efsane kaptan Alex de Souza, Ramazan-ı Şerif’in gelişi dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bugünlerde São Paulo B’yi çalıştıran Alex de Souza, Ramazan ayının huzur, birliktelik ve berekete vesile olmasını diledi.

Mesajında Alex, “Tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı hayırlı olsun. Huzur, birliktelik ve bereket dilerim!” ifadelerini kullandı.

Alex’in paylaşımı 90 binin üzerinde beğeni aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay