Alexandru Cicaldau 12 milyon Euro'ya GS'de

Galatasaray yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir" denildi.

Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelinin ise 25 milyon avro olarak belirlendiği aktarıldı.

24 yaşındaki Cicaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim” dedi.

Alexandru Cicaldau kimdir?

Alexandru Cicaldau 8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia şehrinde dünyaya geldi. Alexandru Cicaldau, futbola Gheorghe Hagi'nin akademisinde başladı. 2014 yılında Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta'ya transfer olan Cicaldau, 2016'da A takım kadrosuna dahil oldu.

Cicaldau 2018’de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Universitatea Craiova'ya transfer oldu.

Alexandru Cicaldau, Universitatea Craiova formasıyla 129 maça çıktı. Alexandru Cicaldau takımıyla çıktığı 129 maçta 33 gol atıp 21 asist yaptı. Romanya Milli Takımı ile 14 maça çıkan Alexandru Cicaldau 2 kez fileleri havalandırdı.