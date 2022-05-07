Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor. Crystal Palace’tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad’a kiralanmıştı.

Alexander Sörloth kimdir?

Alexander Sörloth 5 Aralık 1995; Trondheim), santrfor mevkisinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. RB Leipzig'den kiralık olarak La Liga takımlarından Real Sociedad'da forma giymektedir. Futbola Rosenborg 2'de başlayan Alexander Sørloth Temmuz 2013'te Rosenborg A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Rosenborg'la ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Crusaders FC karşısında çıkan Sørloth 7-2 biten maçta 12 dakika sahada kaldı ve takımının 6'ncı golünü kaydetti.

2015-16 sezonu öncesinde deneyim kazanması için Norveç Ligi takımlarından Bodø/Glimt'e kiralık olarak gönderildi. Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken futbolcu 6 Kasım 2015'te Eredivisie takımlarından Groningen'le 750.000 € bonservis bedeli karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Burada 38 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

1 Haziran 2017 tarihinde Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'la dört yıllık sözleşme imzaladı. Midtjylland'da 26 maçta 15 gol ve 9 asistlik performans sergileyen futbolcu 9 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League takımı Crystal Palace'a transfer oldu. Premier Lig'de toplamda 16 maça çıktı ve gol atamadı.

2019 yılında Belçika Ligi ekiplerinden Gent'e kiralandı. Ağustos 2019'da, 750 bin avro kiralama bedeliyle iki seneliğine Süper Lig takımlarından Trabzonspor'a kiralandı. Trabzonspor'da oynarken King of The North, yani Kuzeyin Kralı lakabını almıştı.

22 Eylül 2020'de RB Leipzig için sağlık kontrollerinden geçti. İlerleyen saatlerde transfer resmileşti. 2 Aralık 2020'de Leipzig formasıyla ilk resmi golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir ile oynanan grup maçının 90+2. dakikasında attı. Leipzig'de beklenen performansı veremeyen futbolcu, 2021-22 sezonunun başında Real Sociedad'a kiralık olarak gönderildi.