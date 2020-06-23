  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Alexander Sörloth: Bazen atamazsınız

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, 2-2 biten Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 00:20:00 -
Alexander Sörloth: Bazen atamazsınız

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadele sonrasında açıklama yaptı.

Maçı değerlendiren Norveçli, "Bugün sıkı bir maç oldu, öne de geçtik ama gereksiz yere geri çekildik ve kalemizde golü gördük. Zorlu bir maç oldu ama yine de 2 gol attık." dedi.

6 maçtır ağları sarsamayan golcü isim, "Bazı şanslar buldum ama bazen atarsınız, bazen atamazsınız. İşin doğalı bu" mesajını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı