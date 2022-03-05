Alex Teixeira’ya talip çıktı!
Brezilya’nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Brezilya’nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira’ya ülkesinden talip çıktı.
Brezilya’nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Çin ekibi Jiangsu’dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlıların yolunu tutan Teixeira’nın Kartal ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.