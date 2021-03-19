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Spor Alex kararını verdi! Göreve resmen başlıyor
Spor

Alex kararını verdi! Göreve resmen başlıyor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan Brezilyalı Alex De Souza, teknik direktörlük kariyerine resmen başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:46:00 -
Alex kararını verdi! Göreve resmen başlıyor

Fenerbahçe 'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine adım atıyor.

Brezilyalı eski futbolcunun Sao Poulo'nun 20 yaş altı takımının başına geçeceği öğrenildi. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre Sao Poulo U20 takımı tarafından Alex'e 2 yıllık sözleşme önerildi. 44 yaşındaki futbol adamının önümüzdeki ay göreve başlaması bekleniyor.

Sao Paulo'da U20 takımını uzun süre çalıştıran Orlando Ribeiro kulüpte geçirdiği 11 yılın ardından Şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe'yle de adı anılmıştı

Alex de Souza Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında futbol oynadıktan sonra ülkesi takımlarından Coritiba'ya transfer olmuş ve 2015 yılında futbol kariyerini bu kulüpte sonlandırmıştı. Bir dönem Alex'in adı Fenerbahçe teknik ekibi için de anılmıştı.

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