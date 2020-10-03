Alex fırtınası Fransa'yı vurdu! Ölü ve kayıplar var
Fransa'nın güney kesimini etkisi altına alan Alex fırtınasında 1 kişi ölürken, 11 kişi de kayboldu.
Fransa medyasında yer alan haberlere göre, perşembe gününden beri etkili olan Alex fırtınası, özellikle Fransa'nın güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde şiddetli yağış ve sellere yol açtı.
Saatte 186 kilometre hızla ilerleyen rüzgarlar nedeniyle Finistere bölgesinde Brest kentinde, bir ağaç dalının düşmesi nedeniyle dengesini kaybederek düşen bir bisikletçi öldü. Fransa Meteoroloji İdaresi, 11 bölgede alarm durumu ilan itti.
Yağışlar etkili oldu
Güney Fransa'da yağışlar nedeniyle vatandaşları uyaran yetkililer, En az 11 kişinin kaybolduğunu ve 60 binden fazla eve elektrik verilemediğini açıkladı.
Nice Havaalanı yönetimi, yolculara havalimanına gelmemeleri çağrısı yaparken, metrekareye 450 mililitre yağış düştü.