  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alex fırtınası Fransa'yı vurdu! Ölü ve kayıplar var
Dünya

Alex fırtınası Fransa'yı vurdu! Ölü ve kayıplar var

Fransa'nın güney kesimini etkisi altına alan Alex fırtınasında 1 kişi ölürken, 11 kişi de kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 02:51:00 -
Alex fırtınası Fransa'yı vurdu! Ölü ve kayıplar var

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, perşembe gününden beri etkili olan Alex fırtınası, özellikle Fransa'nın güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde şiddetli yağış ve sellere yol açtı.

Saatte 186 kilometre hızla ilerleyen rüzgarlar nedeniyle Finistere bölgesinde Brest kentinde, bir ağaç dalının düşmesi nedeniyle dengesini kaybederek düşen bir bisikletçi öldü. Fransa Meteoroloji İdaresi, 11 bölgede alarm durumu ilan itti.

Yağışlar etkili oldu

Güney Fransa'da yağışlar nedeniyle vatandaşları uyaran yetkililer, En az 11 kişinin kaybolduğunu ve 60 binden fazla eve elektrik verilemediğini açıkladı.

Nice Havaalanı yönetimi, yolculara havalimanına gelmemeleri çağrısı yaparken, metrekareye 450 mililitre yağış düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya,..
Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...
Dünya

Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...

Azerbaycan'ın jet cevaplarının ardından Ermenistan cephe hattında sıkıntılı günler yaşıyor. Ülkede halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan..
Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı
Ekonomi

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin rekor kırdığı eylül ayı i..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay