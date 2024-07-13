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Yerel Alevlere teslim olan ev yanarak kül oldu
Yerel

Alevlere teslim olan ev yanarak kül oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-13 09:31:00 -

Sivas’ta gece saatlerinde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın merkeze bağlı Eğribucak köyünde meydana geldi. İddialara göre, S.M’ye ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını başka evlere sıçramadan söndürdü. Tek katlı ev yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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