Alevler evi küle çevirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alevler evi küle çevirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede tüm yapıyı sardı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi.

İnegöl’de tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, 21.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu diğer evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

