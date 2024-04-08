Alevler araçlara sıçradı! Yediemin otoparkında yangın çıktı
Pendik’te bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevler araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Moda Sokak'taki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Yangın kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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