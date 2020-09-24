Alevlenen tartışmada kırık şişe dehşeti! Kanlar içinde yere yığıldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde sabaha karşı dehşet veren bir olay yaşandı. Alkol alan bir grup içinde çıkan tartışmanın alevlenerek tartışmaya dönmesi sonucu kavga çıktı. Kavga sırasında cam şişeyi kıran bir kişi, şahıslardan birini birkaç kez yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah karşı saat 04.00 sıralarında Kartal Sahili balık pazarında bulunan otoparkta meydana geldi. Soyadı henüz öğrenilemeyen Uğur isimli kişi, bir grup ile alkol alıyordu. Daha sonra şahıs ile grup arasında tartışma çıktı. Giderek alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası şahıslardan biri cam şişeyi kırarak, Uğur isimli kişiyi vücudunun birkaç yerinden yaraladı.

Kanlar içinde yere yığıldı

Yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Uğur isimli yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.