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Siyaset Aleviler destekledikleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Siyaset

Aleviler destekledikleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Alevi derneklerinin çağrısıyla düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı'nda 11 maddelik talep listesi açıklandı. Öte yandan kurultayda konuşan Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, "Bir Alevi, cumhurbaşkanı olamaz diyorlar. Biz de diyoruz ki bal gibi olur." ifadeleri ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerinin sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 22:49:00 - 2022-12-25 22:53:39
Aleviler destekledikleri cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

 Yeniakit.com.tr 

Alevi dernekleri ,Yenikapı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Büyük Alevi Kurultayı'nda buluştu.

Alevi kurumlarının "Laik ve demokratik Türkiye için" çağrısıyla düzenlenen kurultayda, alevilerin 11 maddelik talep listesi okundu.

1) Cemevlerinin ibadethane statüsünün kabul edilerek, bu statünün gerektirdiği tüm hakların tanınması, el konulmuş dergahlarımızın ve mekanlarımızın geri iade edilmesi ve aleyhimize düzenlenmiş olan yasal düzenlemelerin geri çekilmesi,

2) Toplumun tüm kesimlerine bir deli gömleği gibi giydirilen, zorunlu din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması, toplumun tümüyle çağın gerisine savrulmasına neden olan eğitimin dinselleştirilmesinden vazgeçilmesi,

3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, toplumun tümünü domine etmeye yönelik girişimlerden bir an önce elini çekerek, temel siyasal sorunlarımız konusunda bir referans mercii olmaktan uzaklaştırılması ve nihayet tasfiyesine dönük adımların atılmaya başlanması,

4) Gerek kamu kaynaklarının ve gerekse kamu kadrolarının liyakat, adalet ve eşitlik ilkelerine göre dağılımının sağlanması, başta Aleviler olmak üzere ötekileştirilen tüm kesimler aleyhine sürdürülen negatif ayrımcılığa derhal son verilmesi,

5) Madımak’ın utanç müzesi yapılması,

6) Alevilere karşı işlenen nefret suçlarının açığa çıkarılması ve bu gibi nefret suçlarının önüne geçilmesi için gerekli hukuki tedbirlerin alınması,

7) Alevilere karşı yapılmış olan kıyım, katliam ve asimilasyon uygulamalarıyla yüzleşilmesi,

8) Kutsal mekanlarımıza ve coğrafyamıza yönelik yağma, talan ve el koyma girişimlerine son verilmesi,

9) Alevi yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesinden vazgeçilmesi ve değiştirilen yerlerin isimlerinin iade edilmesi,

10) Alevi inancında özel yeri olan günlerin resmi tatil edilmesi,

11) Kamusal yayıncılığın ayrımcılıktan arındırılması, Ve uzun sözün özü, eşit yurttaşlığı da içeren yeni bir anayasanın yapılması, taleplerini bir kez daha buradan ilan ediyoruz.

Kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve HDP Eş başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın gönderdiği mesajlar okundu.

Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mesajın okunmasının ardından salonda "Hak, hukuk, adalet" sloganları atılırken, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, isim kullanmadan 2023 cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini şu ifadelerle açıkladı:

İnsanlar sadece Alevi olduğu için ucube mülakat düzeniyle mülakatlardan eleniyor. Meydanlarda Alevi kimliği yuhalatılıyor. Bir Alevi, cumhurbaşkanı olamaz diyorlar. Biz de diyoruz ki bal gibi olur.

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Yorumlar

gençtürk

Alevilerin alevi bir cumhurbaşkanı istemesi kadar doğal bir şey olamadığı gibi benimde sünni bir Türk olarak sünni bir cumhurbaşkanı istemem kadar doğal bir şey olamaz.NOKTA

Bir Alevi, cumhurbaşkanı olamaz

bunu da ben diyorum, hele ki TESEV üyesi olan, SSK yi büyük baronlar icin batiran ve her söyledigi ve yaptigi vatana vemillete olan kemal kilicdaroglu bir kripto ise!
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