Alevi STK temsilcileri Taksim'deki terör saldırısını kınadı

Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri ve Avrupa Alevi Birlikler Konfederasyonu temsilci ve üyeleri, İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının yaşandığı alana geldi.

Platforma karanfil bırakan heyet adına konuşma yapan Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı Celal Fırat, terör saldırısını kınadıklarını belirterek, "Kesinlikle bu şiddeti, bu katliamı kınıyoruz. Hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyoruz. Hep beraber terörü lanetlememiz lazım. Yüreğimiz yanıyor. Yaralı dostlarımıza canı gönülden şifalar diliyoruz." dedi.

Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez de Türkiye’nin terör saldırılarından çok acı çektiğini ifade ederek, "Terör bir insanlık suçudur. Burada Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak, tüm örgütümüz adına terörü lanetliyorum. Toprağa düşen canlarımızı hürmetle, saygıyla anıyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından terör saldırısında hayatını kaybedenler için dualar okundu.

İlçe Müftülüğü Ku'ran-ı Kerim okuttu

Beyoğlu İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünden bisikletli bir grup da terör saldırısının meydana geldiği alanda kurulan platforma karanfil bıraktı.

İlçe Müftüsü Mehmet İzci’nin de aralarında olduğu grup, terör saldırısını kınadı.

Taksim Camii İmam Hatibi Yakup Aktaş, terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu.