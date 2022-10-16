Alevi Dergahı Başkanının gözüne bakarak anlattı! İşte 'mum söndü' olayının ortaya çıkışı

Akit TV ekranlarında Muharrem Coşkun'un sunumuyla yayınlanan Kırmızı Masa programına bu hafta Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr Beyzade Özkahraman konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alevilere yönelik yeni müjdelerinin masaya yatırıldığı programda, 'mum söndü' olayının ortaya çıkışı da konuşuldu.

'Mum söndü'nün ortaya çıkışı

Tek partili CHP döneminde alevilere yönelik yapılan zulümleri dönemin gazete küpürleriyle ortaya döken Muharrem Coşkun, Alevi Dergahı Başkanının konuk olduğu programda 'mum söndü' olayının da ortaya çıkışını anlattı. Coşkun, 'Mum söndü ifadesinin tarihi bile bu tarihte çıkıyor biliyor musunuz? 1940'larda çıkıyor. Çünkü nasıl bir sunni Kur'an öğretmek için samanlıkta gizli gizli öğretirken nöbetçi dikiyorsa kapıya, alevi de nöbetçi koyuyor kapıya, gece perdeleri çekiyorlar mum yakıp ayin yaparken jandarma geleceği zaman çocu bağırıyor. Oradan işaret gelince mumları söndürüyorlar." şeklinde açıkladı.