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Yerel Alev topuna dönen tırda can pazarı! Sürücünün soğukkanlı hamlesi felaketi önledi!
Yerel

Alev topuna dönen tırda can pazarı! Sürücünün soğukkanlı hamlesi felaketi önledi!

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Malatya’da seyir halindeyken bir anda alev alan saman yüklü tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta devasa maddi hasar oluştu. Yanan dorseyi çekiciden ayırmayı başaran sürücü, facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.

Malatya'da seyir halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın söndürülürken, sürücünün dorsenin bağlantısını ayırması daha büyük zararı önledi.

Malatya'da seyir halindeyken alev alan saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Sürücünün dorsenin bağlantısını ayırarak çekiciyi güvenli alana çekmesi daha büyük zararın önüne geçti.

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki saman yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü soğukkanlı davranarak yanan dorsenin bağlantısını çekiciden ayırdı ve aracı güvenli bölgeye çekerek çekicinin de yanmasını önledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yüklü samanların bir bölümü yanarak kül oldu. Yaralananın olmadığı olayda dorsede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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