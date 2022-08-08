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Dünya Alev topu gibi patladı
Dünya

Alev topu gibi patladı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken tahıl hasadı yapan bir döver biçer hasat yaptığı sırada mayına basınca tüm tarla alevlere yenik düştü.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 16:27:00 -
Alev topu gibi patladı

YENİ AKİT  ANKARA

Rusya’nın Ukrayna’ya işgal savaşı devam ederken insan ve hayvanların yanı sıra tahıllar da zarar görmeye devam ediyor.

Aylardır devam eden savaş her yönüyle insanlığa zarar vermeye devam ediyor.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının evinden yurdundan edildiği Ukrayna’da tahıllarda zarar görmeye başladı.

Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinde hasat yapan bir iş makinesi mayına basarak patladı. Ateş topuna dönüşen makinenin yaydığı ateş ve kıvılcımları bütün tarlayı sararken tarladaki buğday küle döndü. İş makinesinin sürücüsü olayda ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

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