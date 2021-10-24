Alev Coşkun’a "yalıyor ve yalatıyor" diyerek giydirdi: Kemalistleri Magnum'la uyutuyorlar

Veryansın TV Yazarı Nihat Genç, "Alev Coşkun Cumhuriyet'i nasıl kime satıyor!" başlıklı çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Şirin Payzın gibi sunucuların terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi "onlar da sizin gibi laik" diyerek CHP'li izleyicilere pazarlamaya çalıştığını yazan Nihat Genç, Cumhuriyet'in sözü geçen yazarlarından Alev Coşkun'a da fena saydırdı.

Nihat Genç kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Algida ve Magnum (çikolatalı yalamalı dondurma) aynı firmanın ürünüdür. Algida Türkiye, kendi sitesinde markasını şöyle tanımlıyor: 'Birleşmiş Milletler K.A.Ç. tarafından hazırlanan 2020 Mutluluk Raporu Global Sponsoru...'

Hapiste açlık grevleri sürerken direnci kırmak için hapishane müdürü, çikolata, şeker, gofret ve dondurma çeşitleriyle sepet yapıp hücre hücre dolaşır, ve, günlerce açlık grevinde olan mahkuma doğru, bir Algida ya da Magnum uzatarak, aynen şöyle der: '-Ama bak, Algida'.

Direnen mahkumlar hapishane müdürünün ikramı Algida'yı Magnum'u tabii ki rededip almadı ama hapishane müdürünün 'Ama bak, Algida' deyişi çok kullanışlı bir metafor olarak beynimizin bir köşesinde kaldı.

Şimdi, milli muhalefette direnen, anayasanın giriş maddelerini asla değiştirmeyiz diyenlere karşı, Halk TV sunucuları/yazarları ve Cumhuriyet Gazetesi, 'Ama bak laiklik' demeye başladı.

Uzun zamandır PKK açılımı Halk TV'den satmakla görevli Ayşenur Arslan, Şirin Payzın, vs. gibi sunucular, CHP'li izleyicilere, ama, bakın, HDP'lililer de sizin gibi 'laik' diyerek, hain ittifakı 'laiklikle' pazarlıyor!

Bugün Cumhuriyet'te Alev Coşkun'u okuyorum, o da 'ama bak, magnum' demeye başlamış.

Alev Coşkun, şaşkınlığımız budur, çünkü, karakteri, kimlik, geçmişi ve bunca zaman yazdığı çok sert tavizsiz Atatürkçü ve Kemalist yazılarıyla TÜSİAD'ı onaylayacak bir kişilik hiç değil.

Bu sütunlarda daha önce dile getirdiğimiz gibi kemalist aydınlar liberalleşme sürecine girmişler. Bugünkü yazısında TÜSİAD'ı yere göğe koyamıyor! Kemal Derviş gibi bugünlerde cilanan Acemoğlu'na vurgu yapıyor altını çiziyor öne çıkartıyor, yani çok önemsiyor.

Alev Coşkun, tıpkı Halk TV'de HDP/PKK pazarlayan yazarlar gibi kemalist kitleyi ikna için o da aynı yöntemi TÜSİAD'ın 'laikliğini' öne çıkartıyor.

HDP'nin bölücülüğünden ve ayrı bir bayrak ayrı bir devlet ayrı bir ordu isteyen ittifak anlaşmasından zırnık bahseden çıtlatan hiç yok, ama, liberalleşen kemalistler hep HDP'nin 'laikliğinden' dem vurmaya başladı.

Tıpkı, 15 Temmuz gecesi ihtilal yapan Fetö'nün Halk TV ekranında okunmakta olan bildirisinin yine Atatürkçü kitlenin ihtilali acaba kim yaptı merakını gidermek için olacak, sunucu, hain bildirinin 'laiklik' cümlelerinin altını çizerek vurgulayarak söylemişti.

Yani, laiklik'i Fetö de kullandı, HDP zaten hep laik, TÜSİAD oldum olası laik, o halde, TÜSİAD'la bir sorunumuz yok, o halde HDP'yle de bir sorunumuz yok, o halde, Fetö'yle de bir sorunumuz yok, demeye getiriyorlar.

Oysa hem TÜSİAD hem HDP hem İyi Parti ve CHP içinde kökleşip dümeni ele geçirmiş Fetö'nün derdi 'açılım'... Alayı anayasanın giriş maddelerini değiştirmek istiyorlar. Yani Türk egemenliğine göz dikmişler. Ve biz de ittifakın anayasayı değiştireceğiz politikalarına baştan aşağı karşıyız diye bu sütunlarla feveran içinde veryansın yayınlar yapıyoruz, ve ama...

Alev Coşkun gibi sırım pehlivan Atatürkçüler, bize mazgaldan 'ama bak, laiklik' diye rüşvet uzatıyor, ve PKK ve TÜSİAD'ı laiklik diyerek bunamış beyniyle bize şirin göstermeye çalışıyor!

Ulan terbiyesizler, ülkenin bir yarısını PKK'ya veren andlaşmalar içindesiniz, ses yok, ama, laikmiş, şu göz boyacılığa ikiyüzlülüğe bakın... Ülkenin bir yarısını vermeyi siyasi tartışma ve meclis konusu edinip bir şekilde meşrulaştırmaya dahi göz yumuyorsunuz, ama, işte, laiklikmiş, yala yala bitmez!

Yani, bu ülkeye Sevr'i dayatan emperyalistler o günlerde büyük bir yanlış/eksik yapmışlar, Sevr'in yanında onlar da 'ama bak laiklik' deselermiş, Alev Coşkunlar, Ayşenur Arslanlar ve şürekası Sevr'i anında kabul edeceklermiş.

Ülkenin bir yarısı ittifakla tartışma masasına yatırılıyor, ülkeyi açıkça peşkeş çekiyorlar, ses yok, ama, laiklik deyince, nerdeyse, .öt veriyorlar ve akla ünlü Azerbaycanlı Neriman Nerimanov'un tarihe geçmiş ünlü sözleri geliyor: Karabağ senin .tün mü veriyorsun'...

Ama, laiklik olunca, veriyorlar, TÜSİAD'a veriyorlar, PKK'ya veriyorlar, Fetö'ye veriyorlar!

Türkiye'nin bağımsızlığından tek laf etmeyen, TÜSİAD'a ve HDP'ye veriyorlar, milli ve planlı kalkınmayı aşağılayan ırkçılık ve diktatörlükle suçlayan TÜSİAD'a veriyorlar, Türk silahlı kuvvetleri tasfiye edilirken susmuş TÜSİAD'a veriyorlar, Allende'nin tıpkısı Ecevit'i de bildirilerle ve stokçulukla deviren TÜSİAD'a veriyorlar, niye veriyorlarmış, çünkü TÜSİAD, laikmiş..

İyi, seçimlere kadar yalayın, bakalım.

Alev Coşkun, sıradan bir yazar değil, Cumhuriyet'i yöneten şahıs. Şimdi anlıyoruz ki TÜSİAD'a bir şekilde teslim olmuşlar ve olacak şey değil Daron Acemoğlu'nu utanmadan parlatma yarışına girmişler, hadi afiyet olsun, yalayın bakalım.

TÜSİAD raporu, Cumhuriyet, Halk TV, Sözcü, Tele 1, vs. için Birleşmiş Milletler Mutluluk Sponsuru...

Alayı mutluluğu bulmuş, alayı 'laiklik' yalıyor yalatıyor!

Bu, Cumhuriyet Gazetesi için yeni bir dönüm noktasıdır!

Unutulmasın, kayıtlara geçsin, keriz yerine koyulan kemalistler cumhuriyetçiler Atatürkçüler'i Algida ve Magnum'la kimler uyutuyor kimler ülkenin peşkeş çekilmesini örtmeye çalışıyor, ibreti alem, mezarlarına tükürülsün.