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Yerel Alev alev yanan ahırda 30 tavuk telef oldu
Yerel

Alev alev yanan ahırda 30 tavuk telef oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kulübedeki sobadan çıkan yangının ahıra sıçraması sonucu 30 tavuk telef oldu, 150 balya saman da kül oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 23:56:00 -
Alev alev yanan ahırda 30 tavuk telef oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kulübedeki sobadan çıkan yangın ahıra sıçradı. 30 tavuğun telef olduğu yangında, 150 balya saman da kül oldu.

Yangın, Gölcük ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 3032. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Kesdoğan'a ait kulübedeki sobadan çıkan kıvılcım yan tarafta bulunan ahırdaki samanlara sıçradı. Samanların alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Engin Kesdoğan yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

30 tavuk telef oldu

Ahırda bulunan büyükbaş hayvanları ve tavuklarını çıkarmaya çalışan Kesdoğan, diğer yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ahırda bulunan 30 tavuk telef oldu, 150 balya da saman kül oldu.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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