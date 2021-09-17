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Yerel Alev alan aracı vatandaşlar söndürdü
Yerel

Alev alan aracı vatandaşlar söndürdü

Kahramanmaraş’ta park halindeki bir otomobil birden alev aldı. Yangın vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 16:14:00 -
Alev alan aracı vatandaşlar söndürdü

Yangın, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobilde çıktı. Otomobilin bagaj kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası, çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar başka araçlardan getirilen söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yangına müdahale anı görüntülenirken, yangında can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi otomobilde soğutma işlemi yaptı.

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