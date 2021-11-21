ALES/3 sınav soruları açıklandı mı? ÖSYM 2021 ALES/3 sınav soru ve cevap anahtarı sorgula

Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından gerçeleştirmekte olan ALES sınavına girmek zorunda. ALES sınavı her yıl 3 defa yapılmakta. 21’in son ALES sınavı 21 Kasım Pazar günü adayların katılımı ile yapılacak. 2021 ALES 3 soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, sorusu adaylar tarafından takip ediliyor. 202 ALE3 S sınavı, 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ALES sınavı 150 dakika sürüyor. 10.15'te başlayan ALES sınavı saat 12.45'te bitecek. ALES 3 sınavına girecek adaylar ÖSYM tarafından 2021 ALES 3 sınav soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

ÖSYM 2021 ALES/3 sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ALES soruları ÖSYM'nin internet sitesinden PDF olarak indirilecek. Soru ve cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar sınav sonuçlarını 16 Aralık'ta öğrenecekler. ALES cevap anahtarının ise sınav günü ya da sınavdan sonra bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin daha önce gerçekleştirdiği sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ya da sınavdan bir kaç gün sonra açıklanması bekleniyor. ALES soru ve cevapları ÖSYM’nin internet sayfası üzerinden açıklanmakta.

2021 ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak.