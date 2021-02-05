ALES 1 ve 2 başvuru süreci için takvim, ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM 2021 Yılı Sınav Takvimi geçtiğimiz haftalarda belli olmuş, ALES'in uygulanacağı tarih açıklanmıştı.

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Ertelenen 2020 ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

ALES'e kimler girebilir?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.