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Eğitim ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

2020 yılında yapılması gereken ALES sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES sınav tarihleri...

Yeniakit Publisher
2021-02-05 16:47:00 -
ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 1 ve 2 başvuru süreci için takvim, ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM 2021 Yılı Sınav Takvimi geçtiğimiz haftalarda belli olmuş, ALES'in uygulanacağı tarih açıklanmıştı.

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Ertelenen 2020 ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.

ALES'e kimler girebilir?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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