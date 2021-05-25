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Eğitim ALES sonuçları öğren | ALES sonucu açıklandı mı?
Eğitim

ALES sonuçları öğren | ALES sonucu açıklandı mı?

ALES sonuç ekranı | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. Sınava giren adayların merakla beklediği açıklama geldi. ÖSYM, ALES/1 sonuçlarının açıklandığını açıkladı. Peki, ALES sonucu nereden öğrenilir? ALES sonuç öğren

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:02:00 -
ALES sonuçları öğren | ALES sonucu açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapıldı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Merakla beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.

ALES sonuçları öğren | ALES sonucu açıklandı mı?

ALES sonucunuzu ÖSYM sonuç sayfanızdan TC kimlik numaranız ve aday şifrenizle öğrenebilirsiniz.

ALES SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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