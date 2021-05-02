ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES-1 sonuç sorgulama
2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:15’te başladı. ALES test kitaplarını çözmek için ter döken adaylar toplamda 150 dakika süre zarfından sınavlarını 12:45’te sona tamamladı. ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sorulmaya başlandı. İşte ÖSYM 2021 ALES-1 sonuç açıklama tarihi.
İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır. ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sormaya başladı.
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES sınavının sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre ALES sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. ALES sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde erişime açılacak. Bu sınava katılamayacak olan ve ikinci sınavı bekleyen adaylar içinse ALES 2 başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak.
ALES puan hesaplama
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
ALES sınav takvimi 2021
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
SINAV: 19.09.2021
BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
SINAV: 21.11.2021
BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021