Eğitim

ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.

Merakla beklenen sınavın sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

