ALES sınav başvuru ücreti ne kadar? ALES ücretleri nereye yatırılacak?

ALES/1 başvuruları 21 Şubat'ta başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak. ÖSYM ALES başvuru kılavuzuna göre 2022 yılında ALES başvuru ücreti 185 lira oldu. Peki ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti nereye, hangi bankaya ödenir?

2022 ALES başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

ÖSYM’nin belirlediği sınav takvimine göre, 2022-ALES/1 sınavı için başvurular 21 Şubat tarihinde alınmaya başlanacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. ALES sınavı ise 17 Nisan tarihinde uygulanacak. 2022 ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından 21 Şubat Pazartesi günü yayınlandı.

ALES başvurusu nasıl yapılır:

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ALES sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenir?

Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.