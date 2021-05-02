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Eğitim ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
Eğitim

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ALES puan hesaplama, 2 Mayıs 2021 Pazar günü ÖSYM tarafından 2021 yılını ilk ALES sınavının yapılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Peki ALES sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2021 ALES puan hesaplaması nasıl yapılıyor? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ALES puan hesaplama formulü.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:08:00 - 2021-05-02 14:09:09
ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

2021 ALES  sınavı gerçekleştirdi. ALES sınavına giren adaylar şimdi de ALES puan hesaplamalarına odaklandı. Peki ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES nedir? Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES,  ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl olur? Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı p      uanı

X : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES sınavında hangi konular var? ALES’te kaç soru soruluyor?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. 

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